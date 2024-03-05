Китай отказался от "мирного воссоединения" с Тайванем – СМИ

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай ужесточает риторику в отношении Тайваня, сообщает Reuters, ссылаясь на выступление премьер-министра КНР Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей.

Как отмечает издание, такой вывод можно сделать на фоне того, что Пекин решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2%, до рекордных 231 миллиарда долларов.

Также агентство обращает внимание на то, что Ли Цян в своей речи опустил формулировку "мирное воссоединение" с Тайванем, к которому призывал в прошлом году. В этот раз он заявил, что Китай будет тверд в продвижении дела воссоединения Китая. Он также использовал привычную формулировку о том, что КНР будет "решительно противиться независимости Тайваня".

Кроме того, премьер заявил, что Пекин "будет способствовать мирному развитию отношений между двумя сторонами пролива" и "будет защищать фундаментальные интересы китайской нации".

Ранее в Китае заявили, что независимость Тайваня будет означать войну. Власти Китая готовы сформировать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не допустят сепаратистской деятельности, которая направлена на независимость острова.

Глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом ранее заявил, что Пекин воссоединит Китай с Тайванем. По его словам, это будет сделано мирным путем, без применения силовых средств.