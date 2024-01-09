Война на Тайване обойдется миру в 10 триллионов долларов – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Daniel Ceng

Война на Тайване может обойтись миру в десять триллионов долларов, что гораздо дороже конфликта на Украине и пандемии COVID-19. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на данные Bloomberg.

В материале агентства уточняется, что через остров проходит оживленный маршрут морских перевозок. Более того, Тайвань является крупнейшим в мире производителем полупроводников.

"Во всех случаях экономика Тайваня рухнет: в пессимистичном варианте – на 40%, КНР – на 16,7%, США – на 6,7%, пострадают также другие страны Восточной Азии, а мировая электронная промышленность лишится чипов", – следует из статьи.

Падение мирового ВВП после начала военных действий на острове может достигнуть 10,2%, или десяти триллионов долларов.

По мнению авторов материала, результаты президентских выборов в Тайване определят его дальнейшие взаимоотношения с Китаем.

Глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом ранее заявил, что Пекин воссоединит Китай с Тайванем. По его словам, это будет сделано мирным путем, без применения силовых средств.

