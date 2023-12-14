Индийский океан может стать "ахиллесовой пятой" Китая в войне за Тайвань – СМИ

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Нефть поступает в Китай из стран Персидского залива через Индийский океан, на нее приходится примерно 50% всего потребляемого топлива китайской экономикой. Регион может стать "ахиллесовой пятой" Пекина, он также дает его противникам преимущества на случай войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков.

Уточняется, что данную уязвимость сейчас изучают в рамках сценариев того, как может развиваться конфликт с Китаем из-за Тайваня или где-либо еще в Восточной Азии. Нефтетанкеры будут целями для уничтожения или захвата в рамках полномасштабной войны.

Три собеседника агентства отметили, что КНР будет трудно защитить эти морские пути, потому что танкерам не хватает защиты.

"Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <...> у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой", – заявил специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

Между тем в Пентагоне считают, что у Китая "мало возможностей для проявления силы" в Индийском океане. Первая зарубежная база КНР в Джибути открылась в 2017 году, там нет аэродрома, также ее окружают военные объекты семи других государств.

Ранее в Китае заявили, что независимость Тайваня будет означать войну. Власти Китая готовы сформировать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не допустят сепаратистской деятельности, которая направлена на независимость острова.

В воскресенье, 10 декабря, Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 12 летательных аппаратов и 7 кораблей китайской армии.

На Тайване встретили самую крупную за год делегацию США



