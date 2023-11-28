В Китае заявили, что независимость Тайваня будет означать войну

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Власти Китая готовы сформировать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не допустят сепаратистской деятельности, которая направлена на независимость острова. Об этом сообщает издание CGTN со ссылкой на слова представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэня Биньхуа.

Так чиновник прокомментировал заявления представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня о том, что Пекин не имеет "графика" по вопросу потенциальных военных действий в отношении острова.

По словам Биньхуа, китайские власти не проявят снисходительности к силам независимости Тайваня в случае, если те будут провоцировать инциденты, пропагандирующие независимость острова. Он подчеркнул, что независимость Тайваня будет означать войну.

Дипломат также призвал жителей Тайваня выступить против идеи независимости и способствовать возвращению отношений между двумя сторонами на путь мира.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономическая ситуация в Китае не вынудит Пекин "вторгнуться на Тайвань". По словам Байдена, США пытаются сформировать устойчивую базу в Индо-Тихоокеанском регионе, однако речь не идет о сдерживании КНР.

До этого СМИ сообщали о том, что тайвань планирует получить первую партию танков Abrams от США в 2024 году. Продажа Тайваню 108 танков Abrams за 2,2 миллиарда долларов была одобрена США еще в 2019 году.