Тайвань задержал китайское рыболовецкое судно – СМИ

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Тайвань задержал рыболовецкое судно из Китая за незаконный заход в тайваньские воды. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня CNA.

"Управление береговой охраны заявило в понедельник, что арестовало китайское рыболовное судно … и задержало его экипаж за незаконный заход в тайваньские воды", – указано в сообщении.

Согласно данным агентства, экипаж китайского судна проигнорировал ряд предупреждений от береговой охраны острова. Судно было заблокировано, на его борту обнаружили 50 килограммов креветок, которые сбросили в воду.

Экипаж судна был задержан, а само судно арестовано.

Ранее представитель оборонного ведомства Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан заявил, что Вооруженные силы острова будут уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая, если они войдут в 12-мильную зону, которую Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством. Представитель Минобороны предупредил, что Тайвань быстро нанесет удар для защиты национальной безопасности, если Народно-освободительная армия Китая продолжит игнорировать предупреждения.