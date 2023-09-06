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Политика

США поставят Тайваню 11 установок HIMARS и 64 тактические ракеты ATACMS в 2024 году

Фото: 123RF/iamtui7

Тайвань планирует получить от США 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, остров получит 2 симулятора для подготовки экипажей и 64 тактические ракеты ATACMS.

Минобороны Тайваня также планирует отправить в 2024 году в США 30 специалистов, которые будут обучаться по программам техперсонала и операторов комплекса. Они впоследствии станут инструкторами вооруженных сил острова.

Следующую партию из 18 пусковых установок HIMARS Тайвань получит в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Тайвань также планирует получить первую партию танков Abrams от США. В следующем году остров получит 38 танков, в 2025 году – еще 42, и в 2026 году – последние 28.

До этого бывший министр обороны США Марк Эспер, занимавший пост при администрации экс-президента США Дональда Трампа, призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена дать приоритетный характер поставкам оружия на Тайвань.

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