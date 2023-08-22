Тайвань планирует получить первую партию танков Abrams из США в 2024 году – СМИ

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Тайвань планирует получить первую партию танков Abrams от США в 2024 году. Об этом сообщает издание Taiwan News.

"Тайвань должен получить первую партию M1A2T Abrams в следующем году, заявила президент Цай Инвэнь на брифинге по бюджету", – указано в сообщении.

Издание сообщает, что по данным Минобороны Тайваня, в 2024 году остров получит 38 танков, в 2025 году – еще 42, и в 2026 году – последние 28.

Продажа Тайваню 108 танков Abrams за 2,2 миллиарда долларов была одобрена США еще в 2019 году.

Ранее Минобороны Китая сделало серьезное представление властям США за то, что те предоставили Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Официальный представитель МО КНР Тань Кэфэй заявил, что Китай выражает решительный протест. Он уточнил, что своими действиями США угрожают миру и стабильности в регионе.

Представитель Минобороны КНР призвал Вашингтон прекратить любые межармейские контакты с Тайванем и напомнил, что тайваньский вопрос является "красной линией", которую Штаты не должны переступать. Он отметил, что армия Китая пристально следит за ситуацией в проливе и будет решительно отстаивать территориальную целостность своей родины и защищать мир.

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