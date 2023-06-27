Тайвань заявил, что будет уничтожать самолеты и корабли ВС КНР при входе в 12-мильную зону

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Вооруженные силы Тайваня будут уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая, если они войдут в 12-мильную зону (около 22,2 километра) возле острова, которую Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства Тайваня генерал-майор Линь Вэньхуан, которого цитирует ТАСС.

По его словам, после того как летательные аппараты или корабли НОАК пресекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, ВС острова пристально следят за их дальнейшими действиями.

Представитель Минобороны предупредил, что Тайвань быстро нанесет удар для защиты национальной безопасности, если Народно-освободительная армия Китая продолжит игнорировать предупреждения.

24 июня оборонное ведомство острова зафиксировало приближение к Тайваню 5 кораблей и 19 летательных аппаратов НОАК. Минимум восемь воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и приблизились к морским районам в 24 милях от побережья острова.

В начале июня сообщалось, что корабль Военно-морских сил КНР опасно сблизился с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Китайские моряки приблизились к эсминцу менее чем на 150 метров и "чуть было не вызвали столкновение". Американскому кораблю пришлось изменить курс и сбавить скорость.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило о нарушении китайским кораблем правил движения в безопасных водах. Представитель посольства КНР в Канаде, в свою очередь, отметил, что китайские военно-морские и воздушные силы контролировали корабли США и Канады на законной основе.