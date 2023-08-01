МО КНР назвало военную помощь США Тайваню грубым вмешательством во внутренние дела Китая

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Минобороны Китая сделало серьезное представление властям США за то, что те предоставили Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Об этом заявил официальный представитель МО КНР Тань Кэфэй.

"США предоставили региону Тайвань военную помощь. Тем самым они грубо вмешались во внутреннюю политику Китая, нанесли значительный ущерб суверенитету нашей страны, ее интересам в сфере безопасности", – приводит его слова ТАСС.

Тань Кэфэй заявил, что Китай выражает решительный протест и сделал американской стороне серьезное представление. Он уточнил, что своими действиями США угрожают миру и стабильности в регионе.

Представитель Минобороны КНР призвал Вашингтон прекратить любые межармейские контакты с Тайванем и напомнил, что тайваньский вопрос является "красной линией", которую Штаты не должны переступать. Он отметил, что армия Китая пристально следит за ситуацией в проливе и будет решительно отстаивать территориальную целостность своей родины и защищать мир.

Ранее Минобороны КНР уже выражало протест в связи с поставками оружия Тайваню. В ведомстве заявили, что США грубо вмешиваются во внутренние дела КНР и толкают жителей Тайваня в бездну катастрофы. Минобороны КНР призвало Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно прекратить поставки оружия Тайваню, а также всевозможные формы военных контактов между США и этим островом.

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