Бывший шеф Пентагона призвал Байдена дать приоритет поставкам оружия Тайваню

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Бывший министр обороны США Марк Эспер, занимавший пост при администрации Дональда Трампа, призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена дать приоритетный характер поставкам оружия на Тайвань. Об этом сообщает тайваньский телеканал TVBS.

Эспер посетил остров в составе делегации американской неправительственной организации "Атлантический совет".

"Полагаю, администрации Байдена необходимо вновь сделать приоритетными поставки вооружений Тайваню и ускорить их. Мое мнение заключается в том, что, чем быстрее мы сможем вооружить Тайвань, тем быстрее Тайвань сможет вооружить сам себя и натренироваться делать это", – заявил он.

Кроме того, бывший глава Пентагона призвал усилить военное присутствие США в этом районе. По его словам, нынешние власти Штатов "могут и должны делать больше" – например чаще направлять к острову корабли ВМС США или проводить более масштабные учения.

Эспер также напомнил, что когда он занимал пост главы Пентагона, то корабли США совершали проход через Тайваньский залив каждый месяц.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Байден собирается обратиться к конгрессу США с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Украине. По словам источников издания, Белый дом хочет ускорить поставки вооружений на остров из-за "растущей угрозы со стороны Китая".

Минобороны Китая сделало серьезное представление властям США за то, что те предоставили Тайваню очередную военную помощь на 345 миллионов долларов. Официальный представитель МО КНР Тань Кэфэй заявил, что Китай выражает решительный протест. Он уточнил, что своими действиями США угрожают миру и стабильности в регионе.

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