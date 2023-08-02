Байден намерен запросить покупку оружия для Тайваня из выделенных Украине средств – СМИ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден собирается обратиться к конгрессу США с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Они утверждают, что Белый дом хочет ускорить поставки вооружений на остров из-за "растущей угрозы со стороны Китая". Точная сумма средств на военную помощь не уточняется.

Отмечается, что если инициативу одобрят, Тайвань впервые получит вооружения через систему иностранной военной помощи, финансируемую налогоплательщиками США. Такой же механизм применяется для оказания военной поддержки Киеву.

Ранее Минобороны Китая сделало серьезное представление властям США за то, что те предоставили Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Официальный представитель МО КНР Тань Кэфэй заявил, что Китай выражает решительный протест. Он уточнил, что своими действиями США угрожают миру и стабильности в регионе.

Представитель Минобороны КНР призвал Вашингтон прекратить любые межармейские контакты с Тайванем и напомнил, что тайваньский вопрос является "красной линией", которую Штаты не должны переступать. Он отметил, что армия Китая пристально следит за ситуацией в проливе и будет решительно отстаивать территориальную целостность своей родины и защищать мир.

До этого Минобороны КНР уже выражало протест в связи с поставками оружия Тайваню. В ведомстве заявили, что США грубо вмешиваются во внутренние дела КНР и толкают жителей Тайваня в бездну катастрофы. Минобороны КНР призвало Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно прекратить поставки оружия Тайваню, а также всевозможные формы военных контактов между США и этим островом.

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