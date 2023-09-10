Экономическая ситуация в КНР не вынудит Пекин "вторгнуться на Тайвань" – Байден

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Экономическая ситуация в КНР не вынудит Пекин "вторгнуться на Тайвань". Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Ханое.

"Я думаю, что у Китая сейчас тяжелые экономические проблемы <...>. Я не думаю, что это приведет к тому, что Китай попытается вторгнуться на Тайвань", – передает ТАСС слова американского лидера.

По словам Байдена, США пытаются сформировать устойчивую базу в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако речь не идет о сдерживании КНР. Кроме того, Вашингтон не пытается изолировать Пекин и не пытается навредить, сказал американский лидер.

Также он заявил, что надеется встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином в ближайшее время.

В конце августа стало известно, что Си Цзиньпин не поедет на саммит Группы двадцати в Индии, который проходит с 9 по 10 сентября. Вместо него страну отправился представлять глава правительства КНР Ли Цян.

Позже Байден заявил, что он разочарован из-за того, что Си Цзиньпин не посетит саммит. Президент США планировал провести переговоры с председателем КНР.