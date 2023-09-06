Байден разочаровался, что Си Цзиньпина не будет на саммите G20

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Президент США Джо Байден разочаровался после того, как узнал, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит G20 и не сможет провести переговоры с американским лидером. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Во время брифинга журналисты поинтересовались у Кирби, как Байден отреагировал на то, что китайский лидер не приедет на саммит в этом году и не сможет встретиться с ним.

"Да, конечно, он разочарован. <...> Президент с нетерпением ждал встречи с ним", – передает его слова РИА Новости.

Ранее Байден заявлял, что на этой неделе он поедет в Индию для участия в саммите G20, невзирая на то, что у его супруги Джилл Байден был обнаружен коронавирус.

В конце августа отмечалось, что Цзиньпин не планирует посещать саммит Группы двадцати в Индии в этом году. В СМИ предположили, что вместо него страну представит глава правительства КНР Ли Цян.



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