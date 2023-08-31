Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии – СМИ

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Высока вероятность, что председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит "Группы двадцати" в Индии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что китайский лидер пропустит G20 9–10 сентября, а вместо него страну представит глава правительства КНР Ли Цян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре.

Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Также Песков добавил, что информация о встрече Путина с другими участниками уточняется.

По поручению президента российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели. Предусмотрен также ряд двусторонних переговоров на полях G20.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров