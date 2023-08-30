Лавров проведет ряд двусторонних переговоров на полях саммита G20 – Захарова

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях саммита "Группы двадцати" в Нью-Дели, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что 9 сентября министр выступит на сессии "Одна планета", которая будет сконцентрирована на проблематике устойчивого развития и стабильного экономического роста.

10 сентября Лавров выступит по теме "Одно будущее" с акцентом на ключевые задачи по демократизации и укреплению роли стран мирового большинства в глобальных экономических институтах, а также осуществлению цифровой трансформации.

По ее словам, предусмотрен также ряд двусторонних переговоров на полях G20. Лавров возглавит российскую делегацию на саммите по поручению Владимира Путина.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре.

Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Также Песков добавил, что информация о встрече Путина с другими участниками уточняется.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров