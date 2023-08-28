17:14Политика
В Индии заявили, что Россию на саммите G20 может представить Лавров
Фото: kremlin.ru
Россию на саммите G20, который пройдет в Индии в сентябре, может представить глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщили в канцелярии индийского премьера после телефонных переговоров Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает РИА Новости.
В свою очередь, в Кремле отметили, что российский лидер и Моди обменялись мнениями перед предстоящим саммитом Группы двадцати в Нью-Дели.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что о формате участия в G20 будет сообщено позже.
Ранее представитель Кремля заявлял, что Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре.
Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Также Песков добавил, что информация о встрече Путина с другими участниками уточняется.
Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20
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