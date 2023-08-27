Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся – Лавров

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Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

"Конечно же, позиции БРИКС, уже расширенного, в двадцатке укрепятся, потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина. Так что формально деление Группы двадцати на "семерку+" и БРИКС+ обретает практические черты. И будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в двадцатке и на других международных площадках", – сказал министр иностранных дел.

При этом Лавров отметил, что БРИКС не ставит своей целью кого-либо ущемить. По его словам, необходимо лишь, чтобы объединению не мешали осуществлять взаимовыгодные проекты.

Также Лавров подчеркнул, что БРИКС будет координировать свои подходы с новыми членами в ООН, Группе двадцати и на других международных площадках. При этом с членством новых стран организация БРИКС не поменяет свое название.

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран начнется 1 января 2024 года.