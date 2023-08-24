16:16Политика
Лавров заявил, что БРИКС сохранит название после присоединения еще шести стран
Фото: 123RF/pananba
Все страны, входящие в состав БРИКС, предложили не менять название объединения после вступления новых стран. Об этом сообщило издание RT, ссылаясь на слова главы МИД России Сергея Лаврова.
"Все – за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", – заявил глава МИД РФ во время пресс-конференции.
Как утверждает Лавров, это подчеркнет преемственность работы.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что шесть новых государств станут участниками БРИКС с 1 января 2024 года. По словам африканского лидера, новыми членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Решение об этом было принято в рамках 15-го саммита союза.
Он также обратил внимание, что БРИКС не станет ограничиваться одной фазой расширения. Члены союза достигли соглашения в отношении руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС.
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