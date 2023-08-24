Страны БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию

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Лидеры объединения БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР, подписали итоговую декларацию 15-го саммита союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента ЮАР Сирила Рамапоса.

"Декларация "Йоханнесбург-2" принята", – заявил он.

Ранее СМИ писали, что состав БРИКС пополнят такие государства, как Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Одним из основных критериев при отборе новых членов союза был географический фактор для обеспечения регионального баланса.

До этого главы государств БРИКС подписали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых участников. Все детали по вопросу расширения сообщества они должны представить до завершения саммита 24 августа.

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