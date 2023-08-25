Расширение БРИКС стало личным поражением фон дер Ляйен и Борреля – СМИ

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Расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, сообщает RT со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

Как указал журналист Рамон Шак, скоро почти половина населения Земли, в том числе некоторые быстро развивающиеся страны, станут членами этого объединения. Он считает, что на поражение фон дер Ляйен и Борреля указывает критика стран – участниц саммита в адрес западного миропорядка.

Обозреватель уверен, что эпоха, когда европейские страны могли отдавать приказы всему миру, давно закончилась.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович в беседе с радио КП предположил, что страны БРИКС могут отказаться от доллара. По его мнению, если это произойдет, то изменится американское финансовое доминирование.

"Если на каком-то этапе, условной середины 2030-х годов, выяснится, что можно торговать без участия американских банков и доллара, то получится, что Америка не нужна. И тогда ее роль в мире резко снизится", – пояснил он.

Эксперт призвал убедить остальных, что отдаление от США, собственные валюты и механизмы торговли – более интересны, чем традиционное использование доллара, к которому все привыкли за десятилетия.

Ранее французский политик Флориан Филиппо высказал мнение, что тот факт, что шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран теперь входят в состав БРИКС, говорит о глобальной революции и ослаблении роли США в мире.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что шесть новых государств станут участниками БРИКС с 1 января 2024 года. Он также обратил внимание, что БРИКС не станет ограничиваться одной фазой расширения.

Члены союза достигли соглашения в отношении руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения объединения.

Путин поздравил новых членов БРИКС со вступлением в организацию