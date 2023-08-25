Песков заявил, что Путин не поедет на саммит G20 в Индии в сентябре

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Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет", – ответил он на соответствующий вопрос.

При этом исключать дистанционного участия российского лидера в саммите представитель Кремля не стал. Он отметил, что формат встречи Путина с другими участниками уточняется.

Саммит "Большой двадцатки" планируется провести 9–10 сентября в Нью-Дели. Предполагается, что он состоится в очном режиме. В Индии выразили надежду на участие всех государств в саммите.



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