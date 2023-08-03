Индия надеется на очное участие всех лидеров G20 в саммите в сентябре

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Индия надеется на очное участие всех лидеров стран Группы двадцати в саммите, который пройдет в сентябре, сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, подтвердила ли Москва приезд Владимира Путина на G20 в Нью-Дели.

Кроме того, Багчи затронул тему БРИКС. Он назвал безосновательными спекуляциями публикации о том, что Нью-Дели якобы не поддерживает расширение организации.

"Мы видели некоторые из безосновательных спекуляций, что у Индии есть возражения против расширения. Это просто-напросто неправда", – приводит ТАСС его слова.

Представитель МИД страны напомнил, что страны БРИКС обсуждают стандарты, критерии и процедуры процесса расширения организации. Как он заметил, Индия подходит к этому вопросу непредвзято и с позитивным настроем.

Также Багчи не смог подтвердить участие индийского премьер-министра Нарендры Моди в саммите БРИКС в дистанционном формате. Он призвал дождаться официальной информации по этому поводу.

Ранее СМИ писали, что Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. Предполагается, что Бразилия опасается стремления объединения стать противовесом США и Евросоюзу, тогда как Индия хочет более строгих правил присоединения к Альянсу.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема расширения БРИКС действительно стоит на повестке дня, однако между членами объединения существуют разногласия по этому поводу.

Сейчас в альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что количество стран, которые желают присоединиться к БРИКС, продолжает расти и достигло почти 20.

Саммит БРИКС состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, мероприятие посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Планируется, что он состоится в очном режиме. Владимир Путин пока не принял решение по поводу поездки на саммит.