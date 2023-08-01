Среди членов БРИКС "существуют нюансы" по теме его расширения – Песков

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Тема расширения БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, стоит в повестке дня, однако между членами объединения существуют нюансы по этому поводу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к группе, эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите.

"Действительно, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов по теме расширения, и все эти нюансы, конечно, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита", – сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ писали, что Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. Отмечалось, якобы страны выразили возражения на переговорах по подготовке саммита в ЮАР, где обсудят потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии.

Сейчас в Альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что количество стран, которые желают присоединиться к БРИКС, продолжает расти и достигло почти 20.

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