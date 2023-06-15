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09:21

Политика

Россия ожидает, что ЮАР обеспечит иммунитет Путину во время саммита БРИКС

Фото: 123RF/pananba

Россия исходит из того, что ЮАР обеспечит юрисдикционный иммунитет Владимиру Путину на саммите БРИКС в августе, заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Считаем пресловутый ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ юридически ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым. Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны – хозяйки саммита БРИКС будет руководствоваться пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований", – подчеркнул он.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина в марте этого года. Согласно указу зарубежных судей, российского лидера следует арестовать в случае, если он окажется на территории одной из стран – участниц Римского статута МУС. ЮАР является членом МУС.

В связи с таким решением президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что страна выйдет из МУС. Он назвал суд "пристрастным" и подверг сомнению выдачу ордера на арест Путина.

Накануне посол ЮАР в России сообщил, что Кейптаун направил президенту России Владимиру Путину приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.

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