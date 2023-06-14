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Египет подал заявку на вступление в БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР), рассказал российский диппредставитель в Каире Георгий Борисенко.

"Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует", – цитирует посла ТАСС.

Ранее стало известно, что власти ЮАР направили Владимиру Путину приглашение на саммит БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. По словам посла страны в Москве Мзувукиле Макетуку, слухи о переносе саммита в Китай не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что министр страны не подтвердила информацию в СМИ, с тех пор новых данных не поступало.

У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов