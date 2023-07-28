Индия и Бразилия выступили против призыва Китая расширить альянс БРИКС – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

По их данным, страны выразили возражения на переговорах по подготовке саммита в ЮАР, где обсудят потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии.

Источники сообщают, что Китай лоббирует расширение БРИКС, однако стремление десяток стран к присоединению к альянсу подпитывает опасения Запада, что группа хочет стать противовесом Вашингтону и Евросоюзу.

Агентство утверждает, что именно из-за этих опасений Бразилия хочет избежать расширения БРИКС. При этом Индия хочет, чтобы были строгие правила по поводу того, когда и как другие страны могут "приблизиться" к альянсу.

Сейчас в альянс входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что количество стран, которые желают присоединиться к БРИКС, продолжает расти и достигло почти 20.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема расширения БРИКС будет на повестке саммита объединения в августе.

У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов