"Роскосмос" предложил БРИКС создать свой модуль для Российской орбитальной станции

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Россия выступила с инициативой создать совместно с БРИКС отдельный спецмодуль для Российской орбитальной станции (РОС), на базе которого члены международного объединения смогли бы реализовывать свои космические программы. Об этом рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

Он выразил уверенность, что РОС обеспечит выход пилотируемой космонавтики на новый уровень.

"Хотелось бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" предложил африканским странам присоединиться к созданию Российской орбитальной станции. По словам Борисова, в Африке проявляют большой интерес к проекту. Он выразил уверенность в том, что эффективность отечественной станции будет выше, чем российского сегмента Международной космической станции.

До этого сообщалось, что первый отбор космонавтов для полетов на Российскую орбитальную станцию планируется в уже в 2023–2024 годах. В нем смогут принять участие действующие космонавты "Роскосмоса".



Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 годах