Путин заявил о планах РФ по освоению ближнего и дальнего космоса

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Российская сторона строит планы по освоению космоса, причем как в ближней, так и дальней его части. Об этом Владимир Путин заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

"У нас большие планы и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься", – сказал Путин.

Ранее "Роскосмос" заявил о старте четвертого открытого отбора в отряд космонавтов для россиян до 35 лет. К конкурсу допускается любой гражданин РФ при условии соответствия требованиям.

Так, кандидат обязан иметь высшее образование по летным, инженерным или научным направлениям, опыт работы по специальности, а также знать английский язык. Будущий космонавт не должен иметь хронических заболеваний, а обладать хорошей физической подготовкой. Кроме того, требуются необходимые профессиональные психологические качества.

До этого стало известно, что "Роскосмос" предложил африканским государствам присоединиться к созданию Российской орбитальной станции. По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, в Африке проявляют высокий интерес к этому проекту.

Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 году