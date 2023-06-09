Программу подготовки космонавтов к полетам на РОС разработают к 2025 году

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Программа, по которой космонавты будут готовиться к полетам на Российскую орбитальную станцию (РОС), будет разработана к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК).

Программа будет включать 12–15 видов подготовки. Уточняется, что ЦПК уже проводит научные исследования по подготовке космонавтов для РОС совместно с заинтересованными организациями.

Процесс подготовки будет похож на тренировки перед отправкой на Международную космическую станцию (МКС). Тем не менее это станции с разными характеристиками, добавили в ЦПК.

Среди новинок обучения космонавтов отмечают аддитивные технологии, активное использование робототехнических систем, контроля среды обитания.

В ЦПК также рассказали, что на данный момент на МКС ремонтные работы выполняются поблочно. Что касается РОС, то после ее запуска при выполнении различного рода ремонтных работ некоторые элементы придется изготавливать на борту станции. Именно этому необходимо будет обучать космонавтов.

Ранее в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщили, что впервые проводить отбор космонавтов для полетов на РОС планируется в 2023–2024 году.

Уточнялось, что в полетах на новую станцию также поучаствуют действующие космонавты "Роскосмоса".

Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 году