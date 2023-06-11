03:19Наука
Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов
Фото: depositphotos/3DSculptor
Экипаж Российской орбитальной станции (РОС) первое время будет включать двух космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).
Таким образом, каждый член экипажа РОС будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на Международной космической станции (МКС). Это отразится и на подготовке космонавтов, отметили в ЦПК.
Доставлять космонавтов на станцию и возвращать их обратно будут пилотируемые корабли нового поколения, к полетам на которых их также будут готовить во время тренировок.
В ЦПК добавили, что на новой орбитальной станции планируется отработка ключевых технологий для будущих космических полетов, в том числе на Луну и Марс. Особое внимание будет уделяться радиационной защите экипажа и оборудования.
В данный момент идет эскизное проектирование РОС. Его завершение планируется летом этого года.
Ранее сообщалось, что программа, по которой космонавты будут готовиться к полетам на Российскую орбитальную станцию, будет разработана к 2025 году.
До этого стало известно, что впервые проводить отбор космонавтов для полетов на РОС планируется в 2023–2024 году.
Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 году
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