Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

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Экипаж Российской орбитальной станции (РОС) первое время будет включать двух космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

Таким образом, каждый член экипажа РОС будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на Международной космической станции (МКС). Это отразится и на подготовке космонавтов, отметили в ЦПК.

Доставлять космонавтов на станцию и возвращать их обратно будут пилотируемые корабли нового поколения, к полетам на которых их также будут готовить во время тренировок.

В ЦПК добавили, что на новой орбитальной станции планируется отработка ключевых технологий для будущих космических полетов, в том числе на Луну и Марс. Особое внимание будет уделяться радиационной защите экипажа и оборудования.

В данный момент идет эскизное проектирование РОС. Его завершение планируется летом этого года.

Ранее сообщалось, что программа, по которой космонавты будут готовиться к полетам на Российскую орбитальную станцию, будет разработана к 2025 году.

До этого стало известно, что впервые проводить отбор космонавтов для полетов на РОС планируется в 2023–2024 году.

Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 году