Членам экипажа МКС предоставят дополнительный выходной день в честь Дня России

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Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) получат дополнительный выходной в День России, 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Дмитрия Петелина.

Он отметил, что на этот день у экипажа ничего не запланировано.

"На этой неделе было много технических работ, поэтому пока планы на дополнительный выходной не строили", – уточнил он.

Ранее в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщили, что впервые проводить отбор космонавтов для полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) планируется в 2023–2024 году.

Уточнялось, что в полетах на новую станцию также поучаствуют действующие космонавты "Роскосмоса".

Позже там добавили, что программа, по которой космонавты будут готовиться к полетам на РОС, будет разработана к 2025 году. Она будет включать 12–15 видов подготовки. Уточняется, что ЦПК уже проводит научные исследования по подготовке космонавтов для РОС совместно с заинтересованными организациями.

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