"Роскосмос" предложил странам Африки участие в создании орбитальной станции

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"Роскосмос" предложил африканским странам поучаствововать в создании Российской орбитальной станции. Об этом во время встречи с Владимиром Путиным сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Поговорили (с коллегами из Африки. – Прим. ред.) о создании многоспутниковых орбитальных группировок, пусковых услугах, о пилотируемом космосе, я предложил участие в Российской орбитальной станции <...> вплоть до строительства национальных модулей", – цитирует его ТАСС.

По словам Барисова, в Африке проявляют большой интерес к российскому проекту орбитальной станции. Он выразил уверенность в том, что эффективность отечественной станции будет выше, чем российского сегмента Международной космической станции.

Глава "Роскосмоса" напомнил, что работу МКС продлили до 2028 года Тем не менее уже после 2030 года она перестанет существовать в нынешнем виде, считает Борисов: ее либо ликвидируют, либо изменят направление работы.

"С 2024 года нам надо начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции, завершить основные работы к 2030 году, а полностью формирование станции – к 2032 году", – подытожил он.

Ранее стало известно, что первый отбор космонавтов для полетов на Российскую орбитальную станцию планируется в уже 2023–2024 годах. В нем смогут принять участие действующие космонавты "Роскосмоса".



Первый отбор космонавтов для полетов на РОС состоится в 2023–2024 году