Путин пока не принял решение о поездке на саммит G20 – Песков

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Владимир Путин пока не принял решение по поводу поездки на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индии. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Саммит пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Планируется, что он состоится в очном режиме. В прошлом году российскую делегацию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах президент РФ участвовал в саммитах по видеосвязи.

В марте этого года встреча "Большой двадцатки" состоялась в Нью-Дели в Индии. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов, а также специально приглашенные страной министры и международные организации, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Также ранее стало известно, что саммит лидеров G20 состоится в бразильском Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года. На него будут приглашены 20 крупнейших экономических держав и еще 10 государств.

Ранее в Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию. Песков объяснил это тем, что Россия продолжает участвовать в организации.

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