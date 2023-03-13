В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию

Фото: АР/Manish Swarup

Владимир Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индии, поскольку Россия продолжает участвовать в организации. Поэтому не следует исключать его визита, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось", – указал пресс-секретарь президента.

Проведение саммита планируется в сентябре.

До этого издание The Independent сообщило, что российский президент может посетить саммит G20 в Индии.

2 марта состоялась встреча "Большой двадцатки" в Нью-Дели. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации, включая Сергея Лаврова.

Также ранее стало известно, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, который предполагает реализовать планы по исключению России из "Большой двадцатки" и других международных институтов.

Отмечалось, что Соединенные Штаты намерены и дальше продолжать продвигать антироссийскую политику. В проекте также говорится о необходимости новых шагов в данном направлении.

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