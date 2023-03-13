13:45Политика
В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию
Фото: АР/Manish Swarup
Владимир Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индии, поскольку Россия продолжает участвовать в организации. Поэтому не следует исключать его визита, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Этого нельзя исключать. Россия продолжает полноформатное участие в формате G20, намерена и дальше это делать. Но решение пока не принималось", – указал пресс-секретарь президента.
Проведение саммита планируется в сентябре.
До этого издание The Independent сообщило, что российский президент может посетить саммит G20 в Индии.
2 марта состоялась встреча "Большой двадцатки" в Нью-Дели. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации, включая Сергея Лаврова.
Также ранее стало известно, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, который предполагает реализовать планы по исключению России из "Большой двадцатки" и других международных институтов.
Отмечалось, что Соединенные Штаты намерены и дальше продолжать продвигать антироссийскую политику. В проекте также говорится о необходимости новых шагов в данном направлении.
Новости часа: Запад сорвал принятие итогового документа финансовой G20
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!