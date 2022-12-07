Проект оборонного бюджета США включает меры по исключению РФ из G20

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В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, который предполагает реализовать планы по исключению России из "Большой двадцатки" и других международных институтов.

Документ предусматривает исключение российских правительственных служащих из следующих объединений:

G20;

Базельского комитета по банковскому надзору;

Совета по финансовой стабильности;

Международной ассоциации страховых надзоров.

Соединенные Штаты намерены и дальше продолжать продвигать антироссийскую политику. В проекте также говорится о необходимости новых шагов в данном направлении.

Ранее программный директор РСМД Иван Тимофеев заявил, что вопрос об исключении РФ из "Большой двадцатки" на саммите не поднимался.

Он обратил внимание на то, что подобные предложения в отношении РФ озвучивались и раньше, однако "двадцатка" – это не "восьмерка", и ее членами являются не только западные государства.

До этого против исключения РФ из G20 и других международных организаций выступил Пекин. Глава МИД Китая Ван И отмечал, что никто не вправе отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов.

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