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09:55

Политика

Проект оборонного бюджета США включает меры по исключению РФ из G20

Фото: depositphotos/eabff

В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, который предполагает реализовать планы по исключению России из "Большой двадцатки" и других международных институтов.

Документ предусматривает исключение российских правительственных служащих из следующих объединений:

  • G20;
  • Базельского комитета по банковскому надзору;
  • Совета по финансовой стабильности;
  • Международной ассоциации страховых надзоров.

Соединенные Штаты намерены и дальше продолжать продвигать антироссийскую политику. В проекте также говорится о необходимости новых шагов в данном направлении.

Ранее программный директор РСМД Иван Тимофеев заявил, что вопрос об исключении РФ из "Большой двадцатки" на саммите не поднимался.

Он обратил внимание на то, что подобные предложения в отношении РФ озвучивались и раньше, однако "двадцатка" – это не "восьмерка", и ее членами являются не только западные государства.

До этого против исключения РФ из G20 и других международных организаций выступил Пекин. Глава МИД Китая Ван И отмечал, что никто не вправе отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов.

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Сюжет: Санкции
политика

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