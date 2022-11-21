13:25Политика
РФ не испытывает дискомфорта из-за отказа Польши Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ – Песков
Фото: телеграм-канал "МИД России"
Отказ со стороны Польши главе МИД РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзе не доставит дискомфорта Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Подобные заявления вряд ли могут доставить какой-то дискомфорт для нашей страны, тем более для Сергея Лаврова", – сказал он.
В то же время, по словам представителя Кремля, недопуск главы российского внешнеполитического ведомства станет большой "головной болью" для ОБСЕ.
Ранее в МИД РФ назвали решение Польши беспрецедентным и провокационным. В МИД подчеркнули, что это решение несовместимо со статусом председателя организации, коим является Польша, и где 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств на равных условиях.
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