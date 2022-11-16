Польша не увидела возможности для участия РФ в сессии ПА ОБСЕ

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Глава делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбара Бартуш заявила, что не видит возможности участия России в Белоруссии в заседании Ассамблеи. Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Москва заранее попросила руководство ПА ОБСЕ и МИД РФ решить вопрос о предоставлении Польшей гарантий выдачи членам российской делегации виз для участия в осенней сессии. При этом сенатор добавил, что РФ не питала "особых иллюзий" по вопросу полноценного участия в заседании.

"К сожалению, нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ госпожи Бартуш", – приводит слова Джабарова ТАСС.

Он подчеркнул, что Бартуш также указала, что допуск России к сессии нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Джабаров добавил, что делегация Федерального собрания направила членами постоянного комитета Ассамблеи заявление, что Москва выступает против внесения изменений в правила процедуры в ходе заседания комитета 25 ноября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20. Об этом он заявил после решения Москвы о приостановке участия в зерновой сделке. По его словам, России не место в "Большой двадцатке".



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