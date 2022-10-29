Зеленский призвал исключить РФ из "Большой двадцатки"

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что РФ следует исключить из "Большой двадцатки" после ее решения о приостановке участия в зерновой сделке.

"Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20 <...>. Это нонсенс, России не место в "двадцатке", – отметил он в своем телеграм-канале.

Министерство обороны РФ 29 октября заявило о приостановке участия государства в зерновой сделке. Позднее российская сторона официально уведомила об этом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Уточнялось, что поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора. В данной атаке Россия обвинила Киев и специалистов из Великобритании.



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