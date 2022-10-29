Захарова заявила, что киевскому режиму не нужна мировая стабильность

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Киев не хочет мировой стабильности, так как в таком случае про него все забудут. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском (украинском президенте Владимире Зеленском. – Прим. ред.) и Кулебе (главе МИД Украины Дмитрии Кулебе. – Прим. ред.)", – написала она в своем телеграм-канале.

Именно поэтому, по словам Захаровой, украинская сторона делает все, чтобы страшными методами напоминать о себе.

"Теракты, ядерный шантаж, убийства – лишь бы им шли деньги и оружие", – отметила официальный представитель МИД РФ.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российская сторона прекратила действие зерновой сделки "под надуманным предлогом". Он подчеркивал, что все государства должны требовать от России возвращения к обязательствам по сделке.

29 октября министерство обороны РФ сообщило о приостановке участия страны в зерновой сделке. Поводом для такого решения стал удар дронов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам, задействованным в обеспечении безопасности зернового коридора.



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