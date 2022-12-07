Политолог объяснил, почему США хотят исключить Россию из G20

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Политолог и журналист Юрий Светов объяснил, почему США хотят исключить Россию из "Большой двадцатки". По его словам, Вашингтон видит угрозу для себя в том, что РФ сохраняет членство в международных организациях. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперт оценил проект оборонного бюджета Штатов, в котором американские власти подтвердили свои намерения исключить российских представителей из международных объединений.

"В целом это достаточно любопытно: обсуждается оборонный бюджет, но в него вдруг включают вещи, которые, казалось бы, к обороне имеют косвенное отношение. В их числе – исключение России из G20 и еще целого ряда международных консультативных органов", – высказался Светов.

Он сделал акцент на том, что такие решения не должны принимать оборонные ведомства. По мнению политолога, США видят угрозу во всем, что связано с Россией: в русской культуре и в представителях РФ в международных институтах.

Светов уверен, что изгнать Россию из "Большой двадцатки" у американцев не выйдет, поскольку другие государства не поддержат Штаты в этом вопросе.

"Они будут пытаться, конечно. С "Группой 20" у них не получится, а в других органах могут найти достаточное количество сторонников", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, который предполагает реализовать планы по исключению России из "Большой двадцатки" и других международных институтов.

Отмечалось, что Соединенные Штаты намерены и дальше продолжать продвигать антироссийскую политику. В проекте также говорится о необходимости новых шагов в данном направлении.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у США не получится исключить Россию из G20. Дипломат отметил, что такие попытки уже были, однако они не увенчались успехом. Он также обратил внимание на то, что в других странах не поддерживают подобные инициативы американцев.

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