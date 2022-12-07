В МИД РФ заявили, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у США не получится исключить Россию из "Большой двадцатки". Так он прокомментировал проект оборонного бюджета Штатов, в котором американские власти подтвердили свои намерения исключить российских представителей из международных объединений.

"Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась, как и провалились попытки исключения России из различных многосторонних форматов", – передает РИА Новости его слова.

Дипломат отметил, что такие попытки уже были, однако они не увенчались успехом. Грушко также обратил внимание на то, что в других странах не поддерживают подобные инициативы американцев.

"Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, который предполагает реализовать планы по исключению России из "Большой двадцатки" и других международных институтов.

Отмечалось, что Соединенные Штаты намерены и дальше продолжать продвигать антироссийскую политику. В проекте также говорится о необходимости новых шагов в данном направлении.

В свою очередь, программный директор РСМД Иван Тимофеев заявил, что вопрос об исключении РФ из G20 на саммите не поднимался.

Он обратил внимание на то, что подобные предложения в отношении РФ озвучивались и раньше, однако "двадцатка" – это не "восьмерка", и ее членами являются не только западные государства.

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