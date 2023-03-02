Встреча глав МИД G20 началась с минуты молчания по жертвам землетрясений в Турции и Сирии

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Совещание глав МИД G20 началось с минуты молчания в память по погибшим в землетрясениях в Турции и Сирии, сообщает ТАСС.

Встреча проходит в Нью-Дели. Объявил минуту молчания индийский министр Субраманьям Джайшанкар.

Встреча продлится два дня. На ней присутствуют министры иностранных дел стран-членов, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Всего в мероприятии принимают участие 40 делегаций.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях республики и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года. Количество погибших в результате серии мощных землетрясений в Турции составило 45 089 человек.

Между тем сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, спрогнозировал мегаземлетрясение в марте этого года. Подземные толчки могут произойти в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 балла и выше.

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