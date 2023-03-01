Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Количество погибших в результате серии мощных землетрясений в Турции составило 45 089 человек. Об этом сообщает издание Hürriyet, ссылаясь на Управление по чрезвычайным ситуациям республики.

Также сообщается, что из регионов, в которых были зарегистрированы мощные подземные толчки, эвакуировали более 1,9 миллиона человек.

Серия землетрясений произошла на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года.

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, спрогнозировал мегаземлетрясение в марте этого года. Эксперты считают, что подземные толчки могут произойти в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 балла и выше.

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