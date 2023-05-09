Саммит G20 пройдет в Бразилии в 2024 году

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Саммит лидеров G20 состоится в бразильском Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года. Об этом сообщил губернатор штата Клаудиу Кастру на своей странице в Twitter.

"Рио-де-Жанейро примет саммит глав государств G20 в следующем году", – написал Кастру.

По словам губернатора, на саммит будут приглашены 20 крупнейших экономических держав и еще 10 государств. Бразилия будет председательствовать в G20 впервые.

До этого встреча "Большой двадцатки" состоялась в Нью-Дели в Индии. На ней присутствовали министры иностранных дел стран-членов, а также специально приглашенные страной министры и международные организации, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова.



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