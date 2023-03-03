Исключение РФ из G20 нарушило бы принцип многосторонних отношений – Боррель

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Возможное исключение России из состава G20 нарушило бы принцип многосторонних отношений. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?" – приводит его слова ТАСС.

Подобным образом дипломат ответил на вопрос, можно ли исключить РФ из состава "Большой двадцатки" и продолжать решать мировые проблемы.

Вместе с тем Боррель отметил необходимость "слушать других".

Первая встреча министров в рамках саммита G20 состоялась 2 марта в Нью-Дели в Индии. Она началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии.

На мероприятии представляющий РФ глава МИД Сергей Лавров пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. О контакте попросил американский представитель.

Как позже сообщили в МИД РФ, разговор Лаврова и Блинкена был кратким, полноценной встречи с переговорами не организовывалось.

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