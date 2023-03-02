В МИД РФ рассказали о просьбе Блинкена о контактах с Лавровым в Нью-Дели

Фото: ТАСС/Olivier Douliery/Pool/АР

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи G20 в Нью-Дели попросил о контакте с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, они кратко пообщались, сообщила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

"На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи не было", – цитирует ее РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что состоявшийся разговор Лаврова и Блинкена стал их первым личным контактом после начала спецоперации на Украине в прошлом году. При этом в июле прошлого года они впервые после долгого перерыва поговорили по телефону.

По данным СМИ, в разговоре, который длился около 10 минут, Блинкен сделал акцент на трех вопросах. Он заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ и освободить осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана.

Встреча министров стран G20 началась 2 марта с минуты молчания в память о погибших после сильных землетрясений в Турции и Сирии.

Встреча G20 будет проходить на протяжении двух дней. На мероприятии присутствуют в том числе специально приглашенные Индией министры и международные организации.



Новости часа: Запад сорвал принятие итогового документа финансовой G20

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!