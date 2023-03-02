Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи "Большой двадцатки" (G20) заявил, что хотел бы извиниться перед Индией за непотребное поведение делегаций Запада, которые утроили "балаган". Об этом сообщает РИА Новости.

"Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган", – подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что западные страны хотят переложить ответственность за провалы на другие государства, включая Россию.

Встреча "Большой двадцатки" продлится два дня. На ней присутствуют министры иностранных дел стран-членов, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации.

Ранее говорилось, что Сергей Лавров впервые после начала спецоперации на Украине встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они оба присутствуют на заседании совета руководителей министерств иностранных дел "Большой двадцатки" в Дели.

Совещание началось с минуты молчания в честь погибших в результате мощных землетрясений в Турции и Сирии.

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