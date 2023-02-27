Россия сорвала планы Запада по расчленению страны – Лавров

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России сумела сорвать планы Запада по изоляции Москвы, обеспечив сотрудничество с большинством стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД РФ в субъектах.

По его словам, мир сейчас находится в эпохе кардинальных необратимых перемен, Россия сумела наладить более тесные и результативные связи с мировым большинством.

"Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества", – сказал глава МИД.

Ранее Лавров объяснил, в чем суть обновленной концепции внешней политики России. По словам министра, РФ сейчас стремятся помешать и даже сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду России".

Лавров заявил, что "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" стремятся поддерживать свой диктат в мировых делах ради собственного господства. Ради достижения этой цели используются такие методы, как угрозы, шантаж и прямое воровство, подчеркнул глава МИД РФ.

Главной задачей РФ во внешней политике является борьба с монополией Запада – Лавров

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