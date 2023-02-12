Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После выхода из украинского конфликта Россия станет одной из сильнейших стран мира. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории", – предположил он в интервью, размещенном на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Риттер считает, что страны Запада совершили ошибку, вступив в конфликт с РФ. Подобное обстоятельство позволило стране устранить неопределенность в сфере международной безопасности, которая существовала с 1990-х годов.

До этого американский экс-разведчик сообщил, что мир должен высказать благодарность Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации со стороны Запада. Он обратил внимание, что Россия взвешенно реагирует на действия США и европейских стран.



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