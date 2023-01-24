Экс-разведчик США заявил, что мир должен благодарить Путина за его реакцию на провокации

Фото: Москва 24/Кирилл Зыков

Мир должен испытывать благодарность президенту России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Такое мнение высказал отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham.

"Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада", – заявил он.

Риттер заявил, что стратегия России – это взвешенная реакция на действия Вашингтона и союзников. По его словам, США, будь они на месте России, уже давно начали бы бомбить транспортные хабы Польши и Германии.

Экс-разведчик считает, что Запад обречен на поражение, так как действует провокационно и безответственно, ведя, фактически, прямую войну с РФ. По его словам, в данном конфликте, НАТО предоставляет снаряжение, а Украина – кровь.

Ранее Риттер заявил, что Путин сделал Россию суверенным и независимым от диктата Запада государством. Так он прокомментировал выход РФ из соглашений Совета Европы.

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